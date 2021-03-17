Минский политолог предрек провал протестного движения в Белоруссии

Минск, 17 марта. Белорусские протесты обречены на провал, поскольку многие люди одумались и собираются жить по-новому. Об этом заявил минский политолог Алексей Дзермант.

По словам эксперта, с политическими оппонентами необходимо выстраивать конструктивный диалог, чтобы сохранить единство в государстве. Подрывать суверенитет и независимость Белоруссии — огромная ошибка. Людям необходимо ценить спокойную и мирную жизнь. А те граждане, которые выступают против власти, скорее всего наивные и молодые, считает политолог.

Алексей Дзермант подчеркнул, что белорусы — достаточно умные люди. Спустя время граждане начали видеть реальную картину и действия «лидеров», которые относятся к экстремистским. Плюс ко всему население увидело лояльное отношение властей к тем, кто решил одуматься и жить по-новому.



«Протест расслаивается, трансформируется. Большинство людей от него отходят. Радикалов, естественно, пресекают. Соответственно, какого-то взрыва в принципе не может быть», — сказал политолог.

Как стало известно, белорусский президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии друзей у республики в мире. Однако глава государства ранее назвал российского коллегу Владимира Путина другом.