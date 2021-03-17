Садальский прокомментировал побег Пугачевой с дня рождения Зайцева

Москва, 17 марта. Актер Стас Садальский высказался о нашумевшей истории, которая произошла с певицей Аллой Пугачевой на дне рождения модельера Вячеслава Зайцева.

Знаменитость посетила вечеринку именитого дизайнера, праздновавшего свое 83-летие. На мероприятии присутствовали журналисты, которых звездные гости явно не ожидали увидеть. Как выяснилось, на торжество Зайцева продавали билеты «по 15 тысяч» и было указано, кто из звезд отечественного шоу-бизнеса будет на празднике, пишет «Вечерняя Москва».

«Была очень неприятная ситуация, — сказал Садальский. — Стали дергать, стали просить фото. Она (Пугачева. — Прим. ФАН) поняла, что попала в неприятную ситуацию».

Он показал отрывок со съемок дня рождения Зайцева. Примадонну окружили назойливые журналисты в надежде взять комментарий у звезды. Рядом с Аллой Борисовной шел ее супруг Максим Галкин, который пытался увести жену.

В середине марта знаменитость посетила вечеринку в честь дня рождения блогера Насти Ивлеевой. Звезда предстала в необычном образе. Наряд она выбрала под предложенную тему вечеринки — кибер-барокко.