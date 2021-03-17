В Дагестане восстановилась популяция более 50 видов растений и животных

Махачкала, 17 марта. Популяция более 50 видов животных и растений в Дагестане восстановилась до приемлемых показателей, что позволило исключить их из Красной книги республики, сообщили ФАН в региональном Минприроды. В ее новую редакцию вошло порядка 500 позиций.

В Красную книгу специалистами включен 281 вид растений и 182 вида животных. При этом из нее исключены 48 представителей дагестанской фауны и восемь — флоры.

«Популяция данных видов объектов животного и растительного мира уже достигла той плотности, которая не внушает опасений по поводу их исчезновения», — пояснили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.

По данным ведомства, всего восстановились популяции 56 видов растений и животных. Среди них 37 видов насекомых, семь видов птиц, ряд ракообразных, пресмыкающихся, рыб, земноводных. В частности, в Дагестане удалось увеличить популяции каспийского геккона, египетской цапли, жука-оленя, каспийского рака, а также отдельных видов воробья и орлана.

Действующая Красная книга Дагестана была утверждена в 2009 году. Она переиздается каждые десять лет.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане было обнаружено около 300 мертвых тушек лебедей, селезней и других птиц. Причиной их гибели мог стать патогенный птичий грипп.