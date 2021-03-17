Малышева назвала три суперпродукта для поддержания здоровья во время Великого поста

Москва, 17 марта. Регулярное употребление трех простых продуктов поможет человеку поддержать здоровье во время Великого поста, заявила телеведущая Елена Малышева.

Для поддержания здоровья во время Великого поста человеку необходимо употреблять как можно больше пищи, богатой полиненасыщенной кислотой омега-3. Такой совет дала известная российская телеведущая и врач Елена Малышева. По ее словам, данное вещество находится в льняном масле, семенах чиа и в грецких орехах.

«Омега-3 должны быть на столе всегда, а в пост — вообще отличная вещь. Это — жир, продукты калорийные. А так как запрещено мясо, это хороший способ получать калории через растительные продукты», — рассказала она в эфире программы «Жить здорово».

По ее словам человеческий организм не способен самостоятельно вырабатывать омегу-3. Именно поэтому нужно тщательно следить за тем, чтобы употреблять нужное количество жирных кислот во время приема пищи.

Не так давно Малышева назвала количество антител, защищающее человека от повторного заражения COVID-19. По ее словам у него образуется иммунитет после накопления минимального числа антител, зафиксировать которые способен соответствующий тест.