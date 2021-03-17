Пьяная 40-летняя жительница Алтайского края угнала молоковоз

Барнаул, 17 марта. Правоохранители села Березовка задержали нетрезвую угонщицу фермерского транспорта и доставили в отдел полиции по Чарышскому району.

Молоковоз и саму нарушительницу полиция обнаружила вскоре после звонка в дежурную часть с сообщением об угоне. Выпившая сельчанка возвращалась после дружеского застолья и заметила ключи в замке зажигания машины. Недолго думая, она завела молоковоз и поехала кататься по селу. Правда, путешествие было недолгим — женщина не справилась с управлением и через некоторое время въехала в кучу дров, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю,

Водитель, занимающийся перевозкой молока на грузовике, рассказал, что не ожидал такого развития событий. Нарушительница же свой поступок объяснила желанием прокатиться и неадекватным состоянием. Теперь против нее возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Ранее страховщики назвали модели самых угоняемых автомобилей в России, сообщает URA.RU.