Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес

Стало известно, как проходит кастинг на новый сезон шоу «Пацанки»

Стало известно, как проходит кастинг на новый сезон шоу «Пацанки»

Москва, 17 марта. Кастинг на новый сезон популярного шоу «Пацанки» больше похож на сеанс психотерапии: девушки отвечают на непростые вопросы о личной жизни и зачастую не могут сдержать эмоции.

О начале отбора на шестой сезон проекта стало известно совсем недавно. Телеканал «Пятница!» предложил поучаствовать в кастинге девушкам, желающим обучиться этикету и решить психологические проблемы.

Проходит отбор следующим образом: кандидатки в большой комнате откровенно рассказывают редакторам историю своей жизни. Присутствуют при беседе и профессиональные психологи. Спрашивают девушек об отношениях с родителями, способах заработка, зависимостях и мотивации.

Некоторых претенденток вопросы о личной жизни выводят из себя.

«В первый раз я плакала, мне даже давали таблетку от головы — поднялось давление. Я ныла. Меня прорвало», — поделилась одна из девушек.

Другую кандидатку продюсеры заподозрили в желании пропиариться на шоу вместо того, чтобы кардинально поменять свою жизнь. Оказалось, она уже пыталась пройти отбор два года назад.

Как передает StarHit, новыми звездами проекта вполне могут стать сестры-близнецы с непростой судьбой.

Победительницей пятого сезона реалити-шоу «Пацанки» стала Анастасия Петрова. Она не только кардинально изменилась за время участия в проекте, но и выиграла приз в виде миллиона рублей. А на днях правоохранители возбудили уголовное дело в отношении другой участницы шоу — Дианы Субботиной.

Новости партнеров