Стало известно, как проходит кастинг на новый сезон шоу «Пацанки»

Москва, 17 марта. Кастинг на новый сезон популярного шоу «Пацанки» больше похож на сеанс психотерапии: девушки отвечают на непростые вопросы о личной жизни и зачастую не могут сдержать эмоции.

О начале отбора на шестой сезон проекта стало известно совсем недавно. Телеканал «Пятница!» предложил поучаствовать в кастинге девушкам, желающим обучиться этикету и решить психологические проблемы.

Проходит отбор следующим образом: кандидатки в большой комнате откровенно рассказывают редакторам историю своей жизни. Присутствуют при беседе и профессиональные психологи. Спрашивают девушек об отношениях с родителями, способах заработка, зависимостях и мотивации.

Некоторых претенденток вопросы о личной жизни выводят из себя.

«В первый раз я плакала, мне даже давали таблетку от головы — поднялось давление. Я ныла. Меня прорвало», — поделилась одна из девушек.

Другую кандидатку продюсеры заподозрили в желании пропиариться на шоу вместо того, чтобы кардинально поменять свою жизнь. Оказалось, она уже пыталась пройти отбор два года назад.

Как передает StarHit, новыми звездами проекта вполне могут стать сестры-близнецы с непростой судьбой.

Победительницей пятого сезона реалити-шоу «Пацанки» стала Анастасия Петрова. Она не только кардинально изменилась за время участия в проекте, но и выиграла приз в виде миллиона рублей. А на днях правоохранители возбудили уголовное дело в отношении другой участницы шоу — Дианы Субботиной.