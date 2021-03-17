Житель Мордовии до смерти избил жену кулаком и табуреткой

Саранск, 17 марта. С особым зверством избил до смерти свою супругу житель мордовского города Рузаевка. Ближайшие 7,5 лет он проведет в колонии строгого режима.

57-летнего мужчину осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Правоохранители выяснили, что преступление было совершено во время ссоры. Вначале осужденный бил супругу кулаком по лицу, затем взялся за табурет.

«Он нанес им жене около 15 ударов по различным частям тела, а затем надавил ногой в область шеи и груди потерпевшей. Преступные действия он прекратил лишь после того, как женщина перестала оказывать сопротивление», — рассказали о случившемся в региональном МВД.

Суд приговорил жителя Рузаевки к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее ФАН писал о другом преступлении. Жителя Саранска осудили за экстремистское видео с нацистской символикой.