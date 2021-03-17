Александр Овечкин вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов НХЛ

Вашингтон, 17 марта. Гол в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» позволил российскому форварду Александру Овечкину обойти Фила Эспозито и занять чистое шестое место в списке лучших снайперов НХЛ.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин минувшей ночью помог своему клубу со счетом 3:1 победить «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий отметился заброшенной шайбой на 36-й минуте игры.

Гол стал для 35-летнего Овечкина 718-м в НХЛ. По этому показателю россиянин вышел на чистое шестое место в истории лиги, опередив Фила Эспозито. Теперь всего 13 голов отделяют Овечкина от Марселя Дионна, занимающего пятую позицию в списке лучших снайперов НХЛ. Лидером по-прежнему является именитый канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 шайбы.