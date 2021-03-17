Пять из 18 пострадавших в ДТП с автобусом госпитализированы в Рязанской области

Рязань, 17 марта. Медики осмотрели 18 пострадавших в аварии с участием автобуса, которая произошла на 226-м километре трассы Москва — Пенза. Сейчас в больнице остаются пятеро раненых.

По данным источника ФАН, транспортное средство принадлежало автобусной компании BUS58.

Согласно ранее полученным сведениям, рейсовый автобус перевернулся в Спасском районе. В салоне находились 58 человек. Различные травмы получили 18 граждан, госпитализация потребовалась пяти пострадавшим.

Сейчас автоинспекторы выясняют, почему транспортное средство опрокинулось в кювет.