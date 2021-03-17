Мария Миронова после смерти матери пытается вернуться к нормальной жизни

Москва, 17 марта. Актриса театра и кино Мария Миронова пытается пережить горе — смерть матери Екатерины Градовой. Поклонники звезды всячески поддерживают знаменитость.

Артистка призналась, что потихоньку возвращается к привычной жизни, но для этого ей нужны силы. По этому поводу знаменитость обратилась за помощью к подписчикам.

Долго ждать теплых слов от поклонников Мироновой не пришлось. В комментариях под фото интернет-пользователи поддержали звезду экрана.

«Машенька, милая, сил вам и мужества»; «Машенька, дай бог сил! Она внутри вас, она продолжается в вашем сыне»; «Мария, бог посылает нам испытания по силам! Держитесь! Храни вас бог», — пишут интернет-пользователи.

На своей странице в социальной сети Instagram Миронова опубликовала фото с полуторагодовалым сыном Федором. Звезда держит ребенка на руках, не показывая его лицо. Поклонников очень умилил этот снимок.

Екатерины Градовой не стало 22 февраля 2021 года. Звезде, скончавшейся от инсульта, было 74 года. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.