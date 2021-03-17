Назван самый полезный напиток для завтрака

Москва, 17 марта. Чай с лемонграссом полезен в качестве напитка на завтрак. Напиток положительно влияет на здоровье головного мозга.

Это растение имеет аромат лимона, но вместе с тем имеет более сладкий и мягкий вкус. Растение часто используется для приготовления блюд, относящихся к азиатской кухне. Считается, что его запах помогает избавиться от стресса и улучшить настроение.

Пользу чая с лемонграссом удалось установить в ходе эксперимента над мышами. Оказалось, что напиток улучшает память, а также повышает работоспособность головного мозга. Полученные в ходе исследования данные хотят использовать для разработки лекарств. Медикаменты планируют применять для оказания помощи пациентам, получившим травмы головы. Специалисты рекомендовали пить минимум одну чашку напитка в день, желательно на завтрак.

Чаи из трав могут помочь людям пережить негативное влияние магнитной бури. Также стоит отдавать предпочтение здоровой пище, объяснила заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.

Справиться с перееданием можно при помощи напитка, который состоит из зеленого чая, лимона, апельсина, стебельков свежей мяты, куркумы и черного перца горошком. Рецептом поделилась врач-диетолог Анжелика Дюваль, пишет «Ридус».