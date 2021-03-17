ФСБ задержала террориста в Адыгее

Москва, 17 марта. Сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 готовился совершить преступление в местах массового скопления людей.

В жилье злоумышленника нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами. В квартире задержанного также обнаружили флаг запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

«На территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку террористическому акту в местах массового пребывания граждан», — говорится в официальном пресс-релизе ФСБ России.

У задержанного мужчины нашли поддельные миграционные документы и различные инструкции по подготовке к преступлению, которые он хранил в своем телефоне. Когда именно задержали террориста, не уточняется. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту. Все обстоятельства произошедшего выясняются компетентными органами.

Ранее Федеральная службы безопасности России на территории Крыма задержала информатора спецслужб Украины. Задержанный мужчина является россиянином, он уже дал признательные показания.

1 Организация запрещена на территории РФ.