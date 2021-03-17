В Курской области умер ребенок, которого подожгла мать

Железногорск, 17 марта. Медикам не удалось спасти мальчика, который скончался от сильных ожогов. К его гибели причастна мать. О трагическом известии рассказали региональные власти.

В областную больницу в тяжелом состоянии поступил восьмилетний ребенок. В медучреждения его привезла скорая, которую вызвала мать пострадавшего, сообщал телеканал «360».

Установлено, что горожанка поссорилась с малышом. Она облила его бензином и подожгла. Осознание страшного поступка пришло к ней, как только женщина увидела пылавшего сына. Поджигательница сразу же стала тушить огонь.

После ряда операций пострадавшего ребенка намеревались по воздуху доставить в ожоговый центр Нижнего Новгорода, однако сердце мальчика остановилось.

В Петербурге по недосмотру матери едва не погиб малыш. Она оставила полуторагодовалого ребенка одного в ванной, сообщал ФАН.