Китай завершает строительство крупнейшей солнечной электростанции

Пекин, 17 марта. Возведение самой крупной солнечной электростанции в Китае подошло к концу. Исследователи успешно завершили проект, который длился 20 лет.

Жидкое топливо с содержанием метанола удалось синтезировать из фотоэлементов благодаря электричеству. Власти КНР вложили огромные инвестиции в возобновляемые источники энергии. Солнечную установку мощностью 2,2 ГВт подключили к сети в провинции Цинхай. Это сделали работники компании Huanghe Hydropower Development. Завод является крупнейшим в Китае и вторым по размерам в мире.

Электростанция обошлась в 2,2 млрд долларов. Она стала частью планируемого комплекса возобновляемых источников энергии. В промышленном масштабе завод способен производить порядка 1500 тонн метанола в год, что позволит снизить выбросы углекислого газа. Китай считается самой зависимой от ископаемого топлива страной.

Ранее российские физики открыли доступный способ превратить солнечные батареи в прозрачные с сохранением их эффективности. Преимущество такой разработки заключается в том, что невидимыми батареями можно заменить окна домов или облицовку небоскребов.