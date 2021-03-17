Владимир Путин поздравил с 50-летием гендиректора ТАСС Сергея Михайлова

Москва, 17 марта. Президент России выразил надежду, что опыт и энергия руководителя информационного агентства и впредь поможет его развивать.

Сергей Михайлов празднует 50-летие 17 марта. Лидер России пожелал журналисту крепкого здоровья и всего самого наилучшего в жизни.

«Поздравляю Вас с 50-летним юбилеем. <...> Уверен, что ваши профессиональные знания, опыт и творческая энергия и впредь будут содействовать развитию ТАСС и укреплению его позиций как одного из крупнейших мировых информационных агентств», — цитирует ТАСС выдержку из поздравительной телеграммы Владимира Путина.

Юбиляр возглавляет информационное агентство с осени 2012 года. Михайлов также является одним из основателей Российской ассоциации по связям с общественностью. Путин 15 марта наградил Михайлова орденом Дружбы.

Ранее поздравительную телеграмму от Владимира Путина получила супруга первого президента России Наина Ельцина. Вдова бывшего лидера страны 14 марта отметила 89-летие.