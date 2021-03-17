Танец Карди Би и Megan Thee Stallion на «Грэмми» возмутил американцев

Вашингтон, 17 марта. Танец известных певиц Карди Би и Megan Thee Stallion на песню WAP, исполненный на церемонии «Грэмми», возмутил американцев.

Консервативный ведущий Fox News Такер Карлсон обратил внимание на танец певиц и обрушился на них с критикой. По его мнению, подобное шоу позорит американскую культуру и причиняет вред детям.

Таких же взглядов придерживаются и другие американцы. Девушки, откровенно танцевавшие на пилоне, вызвали у зрителей истерику. Консерваторы считают, что выступление граничило с порнографией.

«То, что мы видели вчера вечером, было сценой лесбийского секса, имитируемой на телевидении <…>. Мы наблюдаем разрушение американских ценностей, американских принципов», — сказала общественная деятельница Кэндис Оуэнс.

Карди Би уже не первый раз критикуют. Многие упрекают ее за эпатажное поведение. Порой она случайно попадает в нелепые ситуации, за которые ей стыдно. В прошлом году она опубликовала в соцсетях фото с голой грудью. Оказалось, что кадр попал в Сеть случайно. Позже Карди Би прокомментировала ситуацию и задалась вопросом, почему она поступила как «тупая идиотка».