Электронные сигареты помогли больным шизофренией избавиться от курения

Нью-Йорк, 17 марта. Люди с шизофренией смогли сократить употребление сигарет на 50% или совсем отказаться от курения в результате перехода на электронные аналоги, заявили ученые из США и Италии.

От 60 до 90%людей, имеющих расстройства шизофренического спектра, курят сигареты. Исследователи из Университета Катании и их коллеги из Городского университета Нью-Йорка и Корнельского медицинского колледжа решили выяснить, можно ли помочь им избавиться от пагубной привычки, предложив взамен электронные сигареты.

Участие в исследовании приняли 40 добровольцев, все они курили обычные сигареты и не планировали от них отказываться. На 12 недель испытуемым предстояло перейти на электронные аналоги, в которых содержалось 5% никотина. После этого периода добровольцы должны были в течение 24 недель проходить медобследование, а ученые — наблюдать, как у них изменились частота курения и общее состояние.

В течение 12 недель исследования 40% его участников бросили курить обычные сигареты. К концу этого срока 92,5% добровольцев на 50% сократили употребление сигарет или вовсе начали воздерживаться от вредной привычки. У тех, кто еще продолжал курить, среднее количество ежедневно выкуриваемых сигарет сократилось с 25 до 6 штук, сообщается на портале «Машины и механизмы».

Тот факт, что электронные сигареты помогли страдающим шизофренией в борьбе с курением, не отменяет их вреда для организма. Они содержат вещества, разрушающие кишечный барьер и способные вызвать воспаление в организме. А отдельные вкусы таких сигарет представляют особую опасность, пишет «Ридус».