Роспотребнадзор рассказал, как защититься от клещевого энцефалита

Москва, 17 марта. Способы защиты от клещей назвала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина.

Готовиться к сезону клещевой активности нужно заранее: в эндемичных по клещевому энцефалиту зонах необходимо ставить прививки, заявила Шашина. В первый сезон нужно поставить две прививки, вторую необходимо сделать через два месяца, в экстренном случае — через две недели.

Прививку от энцефалита стоит ставить проживающим в Красноярском крае, Новосибирской, Тюменской и Томской областях, отметила специалист в интервью радио Sputnik. Жителям Москвы прививка не нужна, столица не входит в эндемичную по энцефалиту зону.

Клещи могут распространять и другое опасное заболевание — клещевой боррелиоз. Для похода в опасную зону специалист рекомендовала надевать длинные брюки, заправлять их в носки.

В России продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что уже 3,5 млн россиян получили обе дозы вакцины «Спутник V». Тяжелых побочных эффектов от введения препарата не наблюдается, передает слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга издание «Ридус».

Глава Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным отчитался о ходе кампании по вакцинации в регионе. Прививочные пункты организованы не только в поликлиниках, но также лицензировали точки в торговых центрах, пояснил Воробьев. На предприятия приезжают передвижные фельдшерско-акушерские пункты, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».