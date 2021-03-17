Марочко обвинил ВСУ в создании «живого щита» из жителей ЛНР

Луганск, 17 марта. Подразделения ВСУ размещают бронированную технику и зенитные орудия в населенных пунктах Донбасса, используя мирных граждан как прикрытие для своих провокаций.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в интервью Nation News.

По словам подполковника запаса, семь бронированных разведывательно-дозорных машин ВСУ, две зенитные установки, один броневик и два БТР находятся в населенном пункте Троицкое, одна БМП дислоцирована в селе Новозвановка. Вся техника расположена в непосредственной близости от жилых домов и гражданской инфраструктуры, подчеркнул представитель ЛНР.

«ВСУ неоднократно вели обстрелы по территориям ЛДНР именно из жилых кварталов, чтобы не получить «ответку». При ответном огне есть вероятность, что пострадают мирные граждане, поэтому мы не открывали ответный огонь даже когда по нам велся целенаправленный обстрел», — отметил Марочко.

Ранее сообщалось о причинах суеты и беспокойства в среде личного состава подразделений ВСУ, размещенных в Донбассе.