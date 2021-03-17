Жительница Иркутска получила год лишения свободы за гибель 6-месячного сына

Иркутск, 17 марта. Эхирит-Булагатский районный суд приговорил 22-летнюю местную жительницу к году лишения свободы за причинение смерти по неосторожности своему шестимесячному ребенку.

Недобросовестная мать целый месяц кормила грудного ребенка разведенным в воде сухим заменителем молока, не предназначенным для детского питания. Женщину приговорили к одному году лишения свободы за причинение смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе Эхирит-Булагатского районного суда.

Младенец скончался от алиментарной дистрофии в реанимации Областной больницы №2. Из-за неправильного питания ребенок сильно похудел, дефицит массы его тела к моменту смерти достигнул почти 40%.

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