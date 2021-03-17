Ракетный удар по Дамаску и обстрел авиабазы Минних — что произошло в Сирии 16 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 16 марта 2021 года и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике.

Большой Идлиб

Террористическая активность

Протурецкие боевики из состава «Сирийской национальной армии» (СНА) нанесли артиллерийский удар по складу боеприпасов правительственных войск Сирийской Арабской Армии (САА) по направлению населенного пункта Аль-Брейджна на юге провинции Идлиб. В результате атаки несколько солдат погибло, еще несколько были ранены.

Снайпер боевиков убил военнослужащего САА в районе Кбана на севере провинции Латакия.

Заевфратье

Зона контроля Международной коалиции

Проамериканские «Сирийские демократические силы» (СДС) направили военное подкрепление в город Телль Тамр, который находится на севере провинции Хасака.

Курдские боевики из состава СДС обстреляли при помощи артиллерии деревню Аль-Джамиль, расположенную к югу от города Джараблюс.

«Сирийские демократические силы» провели минометный обстрел деревни Аль-Амарина на востоке провинции Алеппо.

Боевики СДС дислоцированные на авиабазе Минних, нанесли артиллерийские удары по окрестностям города Аазаз на севере провинции Алеппо.

Зона контроля правительственных сил

Боец иранского спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» и один мирный житель подорвались на мине в районе пустыни Эш-Шола на юге провинции Дейр эз-Зор.

#د24:

مقتل عنصر من ميليشيا لواء القدس، وشخص مدني يدعى "محمد الحمد"، بانفجار #لغم أرضي أثناء بحثهم عن "الكمأة" بمنطقة #الشولا في بادية #ديرالزور الجنوبية. pic.twitter.com/gAQH3GeN7T — ديرالزور24 (@DeirEzzor24) March 15, 2021

Офицеры КСИР Махди Бахтиари и Муджтаба Барсанджи погибли в результате взрыва противопехотной мины в пустыне Аль-Маядин на востоке провинции Дейр эз-Зор.

Зона операции «Источник мира»

Турецкая артиллерия обстреляла позиции СДС в окрестностях авиабазы Минних в провинции Алеппо.

Приморье и столичный регион

В 22 часа 35 минут израильские ВВС со стороны Голанских высот нанесли удар по пригородам Дамаска. Средства ПВО САА отразили атаку, сбив большинство выпущенных ракет. Согласно данным местных СМИ, пострадавших нет.

По сообщениям корреспондентов международной редакции ФАН в Сирии, всего по сирийской столице было выпущено четыре снаряда.

https://twitter.com/AishaSapri/status/1371943000302059526?s=2

ألعاب نارية .. أو ماس كهربائي ????



مصدر عسكري لسانا: "في تمام الساعة 22،35 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات". pic.twitter.com/NPrQYxz9OG — Aisha Sapri (@AishaSapri) March 16, 2021

Южная Сирия

Провинция Деръа

Несколько военнослужащих САА погибли и были ранены в результате нападения неизвестных боевиков на автобус между населенными пунктами Аль-Музейриб и Аль-Ядуда.

Политика

Министерство иностранных дел Сирии осудило террористический акт против частного иранского коммерческого судна Shahr e Kord, произошедший 10 марта в акватории международных вод Средиземного моря.

Руководство МИД подчеркнуло, что это акт агрессии и международного пиратства, за которым, возможно, стоит Израиль. По их словам, подобные действия нарушают принципы международного права и соглашения, регламентирующие безопасность коммерческого судоходства.

Заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари во время встречи с главами миссий государств-членов Совета по правам человека в Дамаске рассмотрел британский проект резолюции о «ситуации с правами человека в Сирии». Он заявил, что западные страны привыкли нападать на Сирию, политизируя работу ведомств и агентств Организации Объединенных Наций, вмешиваясь в их деятельность.

Президент САР Башар Асад издал указ №2 от 2021 года о единовременной выплате в размере 50 тысяч сирийских фунтов гражданским служащим и военным. Кроме того 40 тысяч сирийских фунтов будут перечислены всем пенсионерам. Целью субсидии является поддержка населения во время экономического кризиса, вызванного санкциями.