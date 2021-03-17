Отец Киркорова объяснил, почему певец после развода с Пугачевой так и не женился

Москва, 17 марта. Отец Филиппа Киркорова Бедрос рассказал, почему его 53-летний сын до сих пор не женат. Певец состоял в браке лишь раз — его избранницей была знаменитая артистка Алла Пугачева.

Киркоров в прошлые выходные удивил фанатов реакцией на уход певицы Азизы из шоу «Маска». Поклонники тут же вспомнили, что «король» российской эстрады в свое время был влюблен в коллегу. Они предположили, что с годами чувства никуда не делись.

Отец исполнителя развеял домыслы и назвал сына однолюбом. По словам народного артиста РФ, Киркоров действительно хорошо относится к Азизе, но ни о каком романе и речи быть не может. Он убежден, что сын никогда никого не любил, кроме Пугачевой.

«Не любил и не любит. Он однолюб. В этом плане он пошел в меня. Хотя Азиза сейчас прекрасно выглядит, очень молодо», — объяснил он «Собеседнику».

Киркоров был четвертым мужем Пугачевой. Они заключили брак в 1994 году, развелись в 2005 году. В настоящее время исполнительница замужем за телеведущим Максимом Галкиным. Они воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, рожденных суррогатной матерью. Дети Киркорова Алла-Виктория и Мартин-Кристин появились на свет таким же образом.