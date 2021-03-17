В России не видят предпосылок для нового топливного кризиса

Москва, 17 марта. Соответствующее заявление 17 марта в эфире федерального телеканала сделал заместитель главы Министерства энергетики Павел Сорокин.

Павел Сорокин отреагировал на сообщение Счетной палаты о том, что в ближайшем будущем снова может случиться топливный кризис. Подобное страна пережила в 2018 году.

«Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году», — сказал Сорокин в эфире телеканала «Россия-24».

Три года назад российские власти экстренно принимали меры из-за резкого скачка цен на бензин. По мнению специалистов, топливный кризис скорее может случиться в Киргизии. Там власти приняли решение повысить акцизы на горючее.