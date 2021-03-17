Подруга Началовой показала редкие кадры с ушедшей из жизни певицей

Москва, 17 марта. Подруга и PR-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала редкие кадры в годовщину смерти исполнительницы.

Началова скончалась 16 марта 2019 года. Накануне воспоминаниями о певице поделились многие ее коллеги и близкие.

Эксклюзивные кадры с ушедшей из жизни артисткой показала и Исаева. Она посвятила Началовой пост, который многие интернет-пользователи сочли невероятно трогательным.

PR-директор отметила, что два года назад часы, отсчитывающие жизненные мгновения звезды эстрады, остановились.

«Мгновения, мгновения, мгновения… Из которых складывается жизнь… О них я повествую сегодня. Все съемки лайфовые, живые, из зала, из-за кулис», — добавила она в публикации.

Поклонники Началовой поблагодарили ее подругу за памятные фотографии и видео в такой непростой для многих день.

Звезда несколько лет боролась с подагрой и красной волчанкой. К тому же в последний год жизни у артистки начал развиваться сахарный диабет. 13 марта 2019 года ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Спустя три дня Началовой не стало. Ее похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.