Корабли ВМФ России провели ротацию в Средиземном море

Севастополь, 17 марта. Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» заменил корабль «Вышний Волочек» в группировке Военно-морского флота России в Средиземном море.

Как рассказали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, переход из Черного моря в Средиземное судно совершило в конце февраля.

«Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» Черноморского флота возвращается из Средиземного моря после выполнения задач в состав сил постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне», — отметили в ЧФ.

Службу в составе постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземноморье экипаж «Вышнего Волочка» нес с ноября 2020 года. В данный момент возвращающийся корабль проходит пролив Босфор.

До этого также сообщалось, что в Балтийском море экипаж корвета «Сообразительный» отработал артиллерийский бой.