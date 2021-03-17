Российские ученые разрабатывают прибор для выявления COVID-19 «на дому»

Москва, 17 марта. Портативный прибор для выявления коронавирусной инфекции разрабатывает группа российских ученых.

Разработкой данного прибора занимаются исследователи одного из научных центров МГТУ им. Н.Э. Баумана. Ожидается, что он будет состоять из сенсора и специального блока, который подключается к смартфону. Ученые намерены сделать так, чтобы их система «видела» антитела IgM и IgG.

По словам директора центра НТИ Владимира Нелюба, принцип работы данного устройства заключается в том, чтобы зафиксировать изменения электрической проводимости при взаимодействии биочувствительного материала с белками, которые сигнализируют о наличии COVID-19.

Принцип использования данного прибора будет таким же, как и глюкометр. На сенсор в специальное «окошко» нужно будет поместить каплю крови. Спустя 2–3 минуты на экране должен отобразиться результат: есть ли антитела к SARS-CoV-2 в крови и каков их уровень, пишут «Известия».

Не так давно американские ученые предложили лечить коронавирус по принципу борьбы с герпесом и болезнями сердца. Западные специалисты обратили внимание общественности на то, что медикаменты, которые часто назначают пациентам с болезнями сердца — статины — способны уменьшать смертность среди госпитализированных с COVID-19.