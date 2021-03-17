Медведь гонял граждан на улицах Нижневартовска. ФАН-ТВ

Появление животного в городе вызвало недоумение у жителей. Люди активно обсуждают кадры, на которых косолапый мчится по улице Авиаторов, а также пускается в погоню за мужчиной, который просто попался ему на глаза. Испуганный прохожий выбежал на дорогу, а разъяренный медведь бросился за ним и чуть не угодил под колеса городского автобуса.

По сообщениям нижневартовского издания «Местное время», в район, где был замечен лесной житель, оперативно выехала полиция. Сотрудникам удалось поймать косолапого хищника, а также найти его хозяина. В настоящий момент выясняются обстоятельства дела, к счастью, никто из жителей города не пострадал.