Телефонные мошенники нашли новый способ обмануть клиентов российских банков

Москва, 17 марта. Мошенники начали повторно звонить клиентам российских банков, которые уже сталкивались с сомнительными схемами, но не попались на них.

Злоумышленники располагают множеством данных о потенциальных жертвах, отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. В ходе разговора они пытаются войти к собеседнику в доверие, рассказывая ему подробности предыдущей попытки ограбления. В частности они предупреждают клиента банка о якобы взломе личного кабинета мобильного оператора, поэтому он не получает sms-оповещения о попытках денежного перевода.

«Для решения проблемы человеку предлагают назвать код снятия переадресации sms от оператора связи», — объяснил Сизов в интервью для газеты «Известия».

О появлении новой мошеннической схемы рассказали и в одном из банков. Там подтвердили, что злоумышленники звонят потенциальной жертве два раза, но от имени разных компаний. Чтобы застать злоумышленника врасплох, нужно задать ему вопросы, к которым он не готов. Например, можно спросить, «как это произошло?» или «что случилось?».