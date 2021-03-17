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Телефонные мошенники нашли новый способ обмануть клиентов российских банков

Телефонные мошенники нашли новый способ обмануть клиентов российских банков

Москва, 17 марта. Мошенники начали повторно звонить клиентам российских банков, которые уже сталкивались с сомнительными схемами, но не попались на них.

Злоумышленники располагают множеством данных о потенциальных жертвах, отметил начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. В ходе разговора они пытаются войти к собеседнику в доверие, рассказывая ему подробности предыдущей попытки ограбления. В частности они предупреждают клиента банка о якобы взломе личного кабинета мобильного оператора, поэтому он не получает sms-оповещения о попытках денежного перевода.

«Для решения проблемы человеку предлагают назвать код снятия переадресации sms от оператора связи», — объяснил Сизов в интервью для газеты «Известия».

О появлении новой мошеннической схемы рассказали и в одном из банков. Там подтвердили, что злоумышленники звонят потенциальной жертве два раза, но от имени разных компаний. Чтобы застать злоумышленника врасплох, нужно задать ему вопросы, к которым он не готов. Например, можно спросить, «как это произошло?» или «что случилось?».

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