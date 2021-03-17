«Известный олигарх» подарил Агате Муцениеце машину за 10 млн рублей

Москва, 17 марта. Актриса Агата Муцениеце состоит в отношениях с богатым мужчиной, указал ведущий Первого канала Алексей Шаранин. По его словам, бойфренд преподнес ей подарок за 10 миллионов рублей.

После развода с Павлом Прилучным актриса закрутила роман с состоятельным мужчиной. «Известный олигарх» — так называет нового спутника Шаранин — щедрый мужчина, который балует возлюбленную подарками.

«С его стороны искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идет в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает она прилично, но тут любимый человек ее опередил», — сообщил Kp.ru Алексей Шаранин.

Агата Муцениеце рассталась с Прилучным в феврале прошлого года, но официально развелись артисты через несколько месяцев после объявления о разводе. Сейчас, по некоторым данным, Прилучный встречается со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Но представлять актрису своим друзьям звезда «Мажора» не спешит.

О романтических увлечениях Агаты известно немного. Сама актриса говорит, что постепенно отходит от болезненного разрыва.