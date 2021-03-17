Журналисты сообщили о новых американских санкциях из-за «вмешательства» в выборы

Вашингтон, 17 марта. Американское руководство планирует ввести новые санкции на основании обнародованного разведкой США доклада о «вмешательстве» в избирательный процесс Соединенных Штатов.

Согласно тексту документа, подготовленного Национальным советом по разведке США, соответствующие ограничения будут введены за действия, которые Вашингтон определил как «иностранное вмешательство» в американские выборы.

Белый дом необоснованно распространяет неподтвержденную информацию о так называемом вмешательстве на протяжении нескольких лет. Расследование по этому вопросу вел бывший спецпрокурор Роберт Мюллер в 2017 году. Однако дело американцев провалилось из-за отсутствия доказательной базы. После этого Мюллер покинул занимаемую должность.

Как стало известно ранее, спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила о российском ответе на новые санкции.