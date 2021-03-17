Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Эксперты «СберАвто» дали советы водителям, как снизить расход бензина

Эксперты «СберАвто» дали советы водителям, как снизить расход бензина

Москва, 17 марта. Эксперты «СберАвто» посоветовали водителям тщательно выбирать время и маршрут поездки и контролировать массу автомобиля, чтобы снизить расход бензина.

«Тщательно выбирайте маршрут и время поездки. Расход топлива в пробках выше, поэтому старайтесь выбирать не пиковое время для маршрута или объезжать пробки. Даже небольшой крюк, но без пробок, поможет снизить расход топлива», — цитирует экспертов РИА Новости.

Минимум топлива расходуется на скорости 60 километров в час при движении по городу и на скорости 90 километров в час на трассе. Потребление бензина увеличивают резкие разгоны или торможения, напоминают специалисты.

Кроме того, необходимо вовремя проходить техобслуживание, контролировать массу автомобиля и не включать кондиционер без надобности. Эксперты советуют не экономить на качестве бензина и подумать о переходе на газомоторное топливо.

Ранее автоэксперт Максим Ракитин рассказал россиянам, стоит ли уже задумываться о смене зимней резины на летнюю. Он напомнил об очередях, которые образуются в шиномонтажках при наступлении весенней погоды. Поэтому менять резину стоит рано утром или поздно вечером, считает собеседник издания.

Новости партнеров