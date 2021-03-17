Эксперты «СберАвто» дали советы водителям, как снизить расход бензина

Москва, 17 марта. Эксперты «СберАвто» посоветовали водителям тщательно выбирать время и маршрут поездки и контролировать массу автомобиля, чтобы снизить расход бензина.

«Тщательно выбирайте маршрут и время поездки. Расход топлива в пробках выше, поэтому старайтесь выбирать не пиковое время для маршрута или объезжать пробки. Даже небольшой крюк, но без пробок, поможет снизить расход топлива», — цитирует экспертов РИА Новости.

Минимум топлива расходуется на скорости 60 километров в час при движении по городу и на скорости 90 километров в час на трассе. Потребление бензина увеличивают резкие разгоны или торможения, напоминают специалисты.

Кроме того, необходимо вовремя проходить техобслуживание, контролировать массу автомобиля и не включать кондиционер без надобности. Эксперты советуют не экономить на качестве бензина и подумать о переходе на газомоторное топливо.

Ранее автоэксперт Максим Ракитин рассказал россиянам, стоит ли уже задумываться о смене зимней резины на летнюю. Он напомнил об очередях, которые образуются в шиномонтажках при наступлении весенней погоды. Поэтому менять резину стоит рано утром или поздно вечером, считает собеседник издания.