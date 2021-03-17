Новая категория льготников может появиться в России

Москва, 17 марта. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать новую категорию льготников — «ликвидаторы пандемии коронавируса».

Письмо с инициативой он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину. Предлагается выделить в отдельную категорию специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с коронавирусом нового типа.

По словам Петрова, эти люди могли бы иметь дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и иные дополнительные социальные гарантии, наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы катастрофы в Чернобыле.

Новый тип коронавируса стал активно распространяться в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Через несколько недель вирус добрался до других государств. ВОЗ назвала ситуацию с COVID-19 пандемией.