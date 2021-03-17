Принц Гарри впервые пообщался со своей семьей после интервью с Опрой

Лондон, 17 марта. Герцог Сассекский впервые после интервью с телеведущей Опрой Уинфри пообщался с братом Уильямом и отцом принцем Чарльзом. Однако диалог был непродуктивным.

Подруга герцогини Сассекской и телеведущая Гейл Кинг рассказала, что принц Гарри разговаривал со своим братом Уильямом и отцом принцем Чарльзом, впервые с тех пор, как скандальное интервью вышло в эфир в прошлое воскресенье. Однако Гейл отметила, что это общение было «непродуктивными», поскольку раскол внутри королевской семьи усугубляется. Об этом сообщает The Sun.

«Ну, я действительно позвонила им, чтобы узнать, как они себя чувствуют. Гарри тоже разговаривал со своим братом и отцом. Мне рассказали, что этот диалог не был продуктивным. Но они рады, что хотя бы завели разговор», — сообщила Гейл.

Сообщается, что Гарри и его брат не общались больше года с момента, как герцог и герцогиня Сассекские решили покинуть Букингемский дворец. Принцы Уильям и Чарльз, а также королева Елизавета II отвергли просьбу пары о смешанной королевской роли. Герцог Кембриджский после скандального интервью также был вынужден отрицать, что королевская семья проявляла расизм по отношению к ребенку Гарри и Меган.

Ранее стало известно, что Мишель Обама молится, чтобы в жизни Меган и Гарри «снова появились прощение и любовь».