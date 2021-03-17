Ведущий шоу GrandTour достроил дом стоимость 3 млн фунтов стерлингов

Лондон, 17 марта. Английский телеведущий автомобильной передачи GrandTour построил дом в Лондоне, который обошелся ему в 3 млн фунтов стерлингов. Реализация проекта заняла пять лет.

58-летний журналист снес его старый дом в западной части Лондона, чтобы построить большой особняк, в котором будет храниться его автопарк. Помимо собственного дома, Джеймс объединил соседнюю собственность, чтобы получить большую недвижимость. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Строительство грандиозного проекта почти закончено. В Сети появились фотографии, раскрывающие новое строение и гараж, в котором будут храниться его спортивные автомобили и 40 мотоциклов. Его обширная коллекция транспорта, среди которого есть Porsche 911, лимитированная серия Ferrari 458 Speciale, Fiat Panda и Rolls-Royce займут почетное место в особняке. Говорят, что ведущий съехал, пока идет работа, но может снова вернуться к концу локдауна в Британии.

Утверждается, что Мэй снес дом, купленный в 2000 году, и соседнее здание, приобретенное пять лет назад за 310 тыс. фунтов стерлингов, чтобы объединить их.

«Джеймс был очень добр и дал нам много информации. Это будет действительно хорошо для нашей улицы, будет большим улучшением по сравнению с тем, что было там раньше, и проекты будут симпатичны этому району. Мы знаем, что это займет много времени с большим количеством разрушений, но до сих пор строители были великолепны. Новый дом будет выглядеть сказочно», — делится своим мнением соседка телеведущего Кэти Льюис.

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