Спорт, туризм и коммуналка — три задачи для Крыма обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 17 марта, в 12:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Перспективы Крыма — три задачи, которые нужно решить».

Россия отмечает седьмую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. За почти три десятка лет, пока полуостров находился в составе Украины, в автономию не было вложено ничего: советская инфраструктура пришла в упадок, новой не строили.

Мы обсудим, что сделают местные и федеральные власти к новому курортному сезону 2021 года. Например, успеют ли провести обещанную в прошлом году реконструкцию Коктебеля.

Выясним, как решается проблема пересыхания водохранилищ, обсудим цену опресненной воды и ее безопасность, а также расскажем про перспективы развития крымской энергетики.

Поговорим о развитии спорта в регионе: известно, что международные спортивные организации дискриминируют крымский спорт. По какому праву они это делают и как можно решить эту проблему?

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: военные эксперты, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru