Брюссель, 17 марта. Действие европейских сертификатов о вакцинации от коронавируса распространят на привитых вакциной «Спутник V» людей, сообщает со ссылкой на проект сертификата газета El Pais.

Ковид-паспорт позволит привитым одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами людям въезжать на территорию Евросоюза. Сертификаты также будут выдаваться привитым российским «Спутником V» или китайским препаратом компании Sinopharm. Посещать можно будет только страны-члены ЕС, одобрившие данные вакцины на национальном уровне. Это же коснется одобренных Всемирной организацией здравоохранения вакцин.

Проект сертификата в настоящее время рассматривает Еврокомиссия. Он может быть утвержден в среду, 17 марта.

Ранее СМИ сообщили, что Европейский союз планирует начать обсуждение закупки российского препарата, чтобы реализовать программу вакцинации населения стран от коронавируса. Однако этот процесс будут пытаться затормозить США и европейская бюрократия, заявил политолог Александр Коньков.