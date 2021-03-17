Начались съемки фильма «Соник в кино 2»

Лос-Анджелес, 17 марта. Стартовали съемки сиквела экранизации игры о Сонике. Ожидается, что премьера киноленты состоится в апреле 2022 года.

Компания Paramount Pictures объявила, что назначила дату выхода «Соник в кино 2» на апрель 2022 года. Таким образом, на реализацию сиквела хитовой адаптации видеоигры выделено чуть больше года. Об этом сообщает портал SlashFilm.

Боссы киностудии считают, что этого периода достаточно для того, чтобы закончить фильм в условиях коронавирусных ограничений. Поскольку съемки официально начнутся на этой неделе, похоже, что «Соник в кино 2» будет снят быстро.

Актриса Тика Самптер, сыгравшая Мэдди Вачовски в первой части, объявила, что съемки продолжения фильма о Сонике начнутся в этом месяце. После этого режиссер Джефф Фаулер через свой аккаунт в Twitter подтвердил, что съемочный процесс официально начался.

Никаких объявлений о кастинге не было, но вполне вероятно, что Бен Шварц вернется в качестве голоса Соника, а Джим Керри вновь сыграет главного антагониста Доктора Роботника. Судя по логотипу, в сиквеле также будет Тейлз, двухвостый лис, который является лучшим другом Соника и появился в конце первого фильма.

Lights, camera, hedgehog. Production on Sonic the Hedgehog 2 starts TODAY! #SonicMovie2 pic.twitter.com/UsIgtZqn3s — Jeff Fowler (@fowltown) March 16, 2021

Ранее сообщалось, что Бенедикт Камбербэтч допустил продолжение сериала «Шерлок».