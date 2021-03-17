РФ ответила на обвинения США во вмешательстве в выборы. События дня. ФАН-ТВ

В Европалате признали наличие ошибок в отношениях с Россией
Европа допускала ошибки в отношениях с Россией. Об этом заявил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль. По его словам, отношения с Россией достигли низшей точки, но имеется шанс на перезагрузку. Нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды. Для этого Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры. Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что антироссийские санкции «причиняют всем вред», а экономическая ситуация из-за этого «неудовлетворительна».
РФ ответила на обвинения США во вмешательстве в выборы
Утверждения американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США не подтверждены фактами, заявили в посольстве России в Вашингтоне. В дипмиссии подчеркнули, что подготовленный документ представляет собой набор «безосновательных обвинений».
«Возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков. Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов», — сказано в сообщении представительства в Facebook.
В посольстве констатировали, что Вашингтон продолжает практику «мегафонной дипломатии», чтобы поддержать негативный фон вокруг России.
Захарова высмеяла заявление Киева о роли РФ в вопросе с AstraZeneca
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко о том, что проблемы с вакциной против коронавируса AstraZeneca в Европе «устроила» Москва.
«Продолжают жить в своем фантазийном мирке: проводят ялтинские конференции не в Ялте, обустраивают Крым без Крыма, воюют с Россией без России, стимулируют русскоязычное иновещание, сокращая у себя в стране вещание на русском языке», — написала Захарова в Facebook.
Напомним, некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за случаев тромбоэмболических осложнений. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало расследование.
При пожаре в Красноярском крае погибли четыре ребенка
Четверо несовершеннолетних погибли, еще два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме в городе Лесосибирск Красноярского края, сообщили в МЧС. Пожар произошел в двухэтажном 18-квартирном жилом доме. Погибли дети двух, пяти, десяти и 17 лет, среди пострадавших —12-летний ребенок и его бабушка. Возгорание локализовано на площади 60 квадратных метров. На месте происшествия работали 37 человек и 14 единиц техники. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания. Возбуждено уголовное дело.