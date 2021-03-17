РФ ответила на обвинения США во вмешательстве в выборы. События дня. ФАН-ТВ

Европа допускала ошибки в отношениях с Россией. Об этом заявил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль. По его словам, отношения с Россией достигли низшей точки, но имеется шанс на перезагрузку. Нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды. Для этого Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры. Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что антироссийские санкции «причиняют всем вред», а экономическая ситуация из-за этого «неудовлетворительна».

РФ ответила на обвинения США во вмешательстве в выборы

Утверждения американской разведки о вмешательстве Москвы в выборы президента США не подтверждены фактами, заявили в посольстве России в Вашингтоне. В дипмиссии подчеркнули, что подготовленный документ представляет собой набор «безосновательных обвинений».

«Возлагать ответственность за дестабилизацию ситуации внутри страны на внешних игроков. Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов», — сказано в сообщении представительства в Facebook.

В посольстве констатировали, что Вашингтон продолжает практику «мегафонной дипломатии», чтобы поддержать негативный фон вокруг России.