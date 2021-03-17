Элтон Джон раскритиковал Ватикан из-за нежелания признавать однополые браки

Ватикан, 17 марта. Известный музыкант Элтон Джон был возмущен после заявления Ватикана, что Католическая церковь не может благословлять однополые браки.

Ватикан в постановлении, одобренном папой Франциском, заявил, что Католическая церковь не может благословлять однополые союзы. Знаменитый музыкант и открытый гей Элтон Джон резко отреагировал на это и выразил свои эмоции посредством своего аккаунта в Twitter. Об этом сообщает Mirror.

Он обвинил Ватикан в лицемерии, потому что он вложил деньги в биографический фильм «Рокетмен», который рассказывает правдивую историю о том, как гей-певец Элтон Джон нашел любовь и, наконец, женился на Дэвиде Фернише.

Местные итальянские СМИ сообщили, что в биографическую киноленту было вложено около одного млн евро (860 тыс. фунтов стерлингов) из средств Ватикана. Это было сделано через мальтийскую инвестиционную группу.

«Как может Ватикан отказываться благословлять однополые браки потому, что они «греховны», и при этом счастливо получать прибыль, вкладывая миллионы в «Рокетмен» — фильм, который прославляет мое обретение счастья от брака с Дэвидом?» — подчеркнул певец в соцсети и подписал пост хештегом «#лицемерие».

Ранее стало известно, что депутаты Европарламента проголосовали за объявление Евросоюза «зоной свободы ЛГБТИ».