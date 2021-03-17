Певица Седокова рассказала о пережитом предательстве

Москва, 17 марта. Популярная певица Анна Седокова призналась, что предательство поменяло ее представление о жизни. Сейчас у звезды происходят серьезные изменения в жизни.

Несколько недель назад Седокова, участвовавшая в шоу «Сегодня вечером», подверглась жесткой критике за несколько браков. Все происходящее настолько задело певицу, что та покинула студию. Позже в социальных сетях она долго оправдывалась перед подписчиками.

После этого Анна решила что-то поменять в своей жизни. Она начала с питания — девушка отказалась от всего жирного и мучного, а утро начала с завтрака кашей.

Позднее на странице в Instagram она призналась, что все это дается ей непросто. Сначала певица почувствовала голод, а затем вспомнила о ситуации на ТВ и разозлилась еще сильнее.

«Вспомнила о предательстве, начала злиться. Остановила себя и отпустила. Это сложнее, чем кашка», — сказала поп-исполнительница.

Певица жестко высказалась о программе Максима Галкина. Она рассчитывала, что идет на съемки передачи, посвященной женщинам, которые добились в жизни всего сами. Участники программы должны были рассказывать секреты ведения бизнеса, а не полоскать грязное белье, подчеркнула Седокова.

Актер Владимир Гостюхин ранее вспомнил, как проходил съемочный процесс культового российского сериала «Дальнобойщики», передает телеканал RT.