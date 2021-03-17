Шойгу заявил о братских отношениях России и Казахстана

Нур-Султан, 17 марта. Россию и Казахстан давно связывают братские отношения, поводов что-то делить между собой у стран нет, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Комментируя слова о попытках рассорить Москву и Нур-Султан, Шойгу отметил, что у стран прекрасные отношения и вмешиваться в них не нужно.

«У нас давно сложившиеся братские отношения. У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно», — сказал глава Минобороны в интервью казахстанскому агентству Tengrinews.

По его словам, когда две стороны начинают спорить, появляется третья, которую «они знать не знали и в своей дружбе не учитывали никогда». В связи с этим министр напомнил, с чего начинался кризис на Украине, а также об участии Соединенных Штатов в тех событиях.

В начале марта у министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Минобороны Казахстана Нурлана Ермекбаева состоялись переговоры по телефону. Они обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и совместные мероприятия боевой подготовки.

Шойгу недавно также провел телефонные переговоры с коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном, в ходе которых были подняты вопросы военного и военно-технического сотрудничества, информирует RT.