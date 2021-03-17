Ветеранов ВОВ предложили освободить от платы за ЖКУ

Москва, 17 марта. Благотворительный фонд «Сердце лидера» предложил освободить ветеранов Великой Отечественной войны от оплаты жилищно-коммунальных услуг и списать уже имеющиеся у них долги по ЖКХ.

Соответствующее обращение за подписью главы фонда Максима Петунина направлено главе Минтруда Антону Котякову, а также спикерам Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко. В послании говорится, что представители фонда находятся в постоянном контакте «с теми, кто нуждается в помощи», в том числе с тружениками тыла и ветеранами ВОВ.

«Сегодня жизнь этих людей наполнена большим количеством вопросов, касающихся финансового обеспечения их жизни. Более того, в некоторых случаях они вынуждены обеспечивать не только себя, но и своих родственников», — приводит текст документа РИА Новости.

Фонд предлагает списать долги ветеранов Великой Отечественной войны за жилищно-коммунальные услуги и полностью отменить платежи за ЖКУ для них. Представители организации считают, что эти меры позволят поддержать финансовое положение этой категории россиян и перенаправить средства на повышение качества их жизни.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с активистами волонтерского движения «Мы Вместе!» и обсудил актуальные общественные темы, в том числе уважение к ветеранам. Глава государства подчеркнул, что понимает тех, кто со злостью и обидой реагирует на наветы и клевету и адрес людей, которые самоотверженно сражались за Родину.