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Ветеранов ВОВ предложили освободить от платы за ЖКУ

Ветеранов ВОВ предложили освободить от платы за ЖКУ

Москва, 17 марта. Благотворительный фонд «Сердце лидера» предложил освободить ветеранов Великой Отечественной войны от оплаты жилищно-коммунальных услуг и списать уже имеющиеся у них долги по ЖКХ.

Соответствующее обращение за подписью главы фонда Максима Петунина направлено главе Минтруда Антону Котякову, а также спикерам Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко. В послании говорится, что представители фонда находятся в постоянном контакте «с теми, кто нуждается в помощи», в том числе с тружениками тыла и ветеранами ВОВ.

«Сегодня жизнь этих людей наполнена большим количеством вопросов, касающихся финансового обеспечения их жизни. Более того, в некоторых случаях они вынуждены обеспечивать не только себя, но и своих родственников», — приводит текст документа РИА Новости.

Фонд предлагает списать долги ветеранов Великой Отечественной войны за жилищно-коммунальные услуги и полностью отменить платежи за ЖКУ для них. Представители организации считают, что эти меры позволят поддержать финансовое положение этой категории россиян и перенаправить средства на повышение качества их жизни.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с активистами волонтерского движения «Мы Вместе!» и обсудил актуальные общественные темы, в том числе уважение к ветеранам. Глава государства подчеркнул, что понимает тех, кто со злостью и обидой реагирует на наветы и клевету и адрес людей, которые самоотверженно сражались за Родину.

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