Вашингтон, 17 марта. Вызовы Китая и России для США имеют схожие черты.

Эти вызовы могут различаться только масштабом и размером. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

"Во многих отношениях Россия представляет похожий набор вызовов, возможно, не такого же размера и масштаба, как Китай. Но мы считаем, что лучше всего давать им отпор, отстаивая общее дело с нашими союзниками и партнерами, обеспечивать, чтобы они отвечали за действия, противоречащие международным "дорожным правилам", — заявили в администрации.

Научное сотрудничество России и Китая в космосе может перерасти в военное, что является весьма зловещим знаком для США. Об этом ранее писало издание The Washington Post. Американские журналисты считают, что заявление России и Китая о планах совместными усилиями построить на Луне научную станцию является для США «зловещим предзнаменованием».