Диетолог рассказала о трех способах побороть тягу к сладкому

Канберра, 17 марта. Австралийский диетолог и нутрициолог Лаура Форд назвала три основные причины, пробуждающие у людей тягу к сладкому. Специалист опубликовала рекомендации в соцсети TikTok.

Прежде всего, если человек хочет сахаросодержащих продуктов, на обед он съел мало углеводов. Она отметила важность сбалансированности питания. Идеальным источников углеводов являются гарниры — например, бурый рис и батат.

Другой причиной является недоедание. Если человек ест мало в течение дня, то ему будет хотеться сладкого для восполнения энергии. Диетолог призвала питаться полноценно, не пропуская приемы пищи.

Также Форд отметила, что желание съесть сладкое может быть связано с недостатком сна. По ее словам, от недосыпа страдают «гормоны голода» — грелин и лептин.

Накануне стоматолог назвала оптимальное количество сладкого для здоровья зубов. Наиболее вредными оказались леденцы.