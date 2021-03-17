Греция анонсировала полное открытие границ для российских туристов

Афины, 17 марта. Греция сообщила о полном раскрытии границ для российских туристов с 14 мая при выполнении трех условий.

Глава представительства Греческой национальной туристической организации в России и СНГ Поликарпос Эфстатиу провел пресс-конференцию на туристической выставке MITT-2021. Он заявил, что Афины намерены открыть сообщение с другими странами и отменить для российских туристов ограничение в 500 человек в неделю.

Эфстатиу отметил, что для пересечения границы должно соблюдаться одно из условий. Так, турист будет обязан иметь отрицательный ПЦР-тест, справку о наличии антител или быть привитым российской вакциной. Также он отметил, что сотрудники туристической отрасли Греции будут привиты в течение ближайших двух месяцев.

Ранее стало известно, что поездки в Грецию с середины мая станут доступны гражданам стран Евросоюза, россиянам, белорусам и украинцам. Возможны послабления для стран, где активно идет вакцинация.