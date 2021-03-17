Невидимый знак качества для маркировки товаров появится в России

Москва, 17 марта. Ученые из Алферовского университета и Университета ИТМО создали знак для маркировки товаров, увидеть который можно только с помощью специального оборудования.

Уникальный рисунок с помощью лазера наносится ионами редкоземельного металла эрбия на «наклейку» из кремниевой нанопленки. Для этого на тончайшей пленке делают множество упорядоченных в квадратную решетку практически невидимых глазу отверстий.

«Часть из них содержит ионы эрбия, а другая — нет. Под воздействием лазерного излучения «эрбиевые» отверстия меняют цвет — именно по ним можно правильно «прочитать» изображение», — цитирует старшего научного сотрудника Нового физтеха ИТМО, руководителя проекта Дмитрия Зуева пресс-служба университета.

Знак имеет настраиваемые характеристики, он устойчив к механическому и химическому воздействиям. Изготовить его можно на гибкой подложке.

Ранее сообщалось, что ученые из Пермского научного исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и их коллеги из Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) им. Е. А. Вагнера нашли способ продлить срок службы зубных протезов. Их основу предложили укреплять с помощью каркаса из стекловолокна Trinia.