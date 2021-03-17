В Англии обнаружили филиппинский штамм коронавируса

Лондон, 17 марта. Два случая заражения коронавирусной инфекцией, вариация которой впервые была обнаружена на Филиппинах, были зарегистрированы в Англии.

В настоящее время неизвестно, где именно были обнаружены эти случаи, и является ли этот штамм более инфекционным, чем предыдущие варианты коронавируса. Один из этих двух случаев был связан с международными поездками, другой — нет, что повышает вероятность заражения внутри населения.

Штамм имеет спайковый белок E484K, обнаруженный в бразильской мутации, которая, как опасаются некоторые медики, может сделать вакцины менее эффективными. Об этом сообщает Mirror.

«Этот вариант включает в себя ряд заметных мутаций, в том числе E484K и N501Y, которые встречаются в нескольких других вариантах коронавируса. Общественное здравоохранение Англии выявило два случая этого варианта в стране. Один из зараженных совершал международные поездки, а вторая ситуация в настоящее время расследуется. Предпринимаются все необходимые меры», — говорится в заявлении Общественного здравоохранения Англии.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен начать с Россией переговоры относительно поставок вакцины «Спутник V».