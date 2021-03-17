Дрейк надеется на роман с Ким Кардашьян после ее развода с Канье Уэстом

Лос-Анджелес, 17 марта. Рэп-исполнитель Дрейк хочет начать отношения со звездной реалити-шоу Ким Кардашьян после того как она завершит развод с музыкантом Канье Уэстом.

Mirror сообщает, что 34-летний канадский рэпер начал переписываться с актрисой после того, как услышал о ее планах расторгнуть брак с Канье Уэстом, который продлился семь лет. 40-летняя Ким подала на развод с рэп-исполнителем в феврале, сославшись на «непримиримые разногласия». Инсайдер сообщил, что Дрейк воспользовался расколом Ким как возможностью сблизиться с ней.

«Дрейк никогда не мог понять, что Ким увидела в Канье. Он годами говорил, что он не подходит Ким, и все это закончится слезами. Он был удивлен, что ей потребовалось так много времени, чтобы понять это, и начал посылать ей сообщения, как только стало ясно, что развод неизбежен. Он готов встретиться с ней, как только она ответит, и уверен, что это произойдет довольно скоро», — утверждает источник.

Однако он добавляет, что пока Кардашьян не готова к новым отношениям. Она опасается связываться с кем-либо, пока не будет завершен развод.

Ранее рэперы Дрейк и Канье Уэст уже вступали в конфронтации, которые длились до 2018 года. Также фанаты отмечают, что в недавней песне канадский музыкант намекнул на то, что у него был роман со звездной реалити-шоу. Поклонники рэп-исполнителя считают, что он говорил о Ким в своих куплетах.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян учится «забивать» после развода с Канье Уэстом.