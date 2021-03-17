Названы отличия второго беспилотника «Охотник»

Москва, 17 марта. Второй опытный образец ударного тяжелого беспилотника С-70 «Охотник» будет серьезно отличаться от первого, сообщили в оборонно-промышленном комплексе.

Строительство второго беспилотника ведется на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова и должно завершится в конце лета. Впервые поднять аппарат в воздух планируют в конце 2021 — начале 2022 года, сообщает со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе РИА Новости.

Если первый образец является «демонстратором технологий» и экспериментальным аппаратом, второй будет опытной предсерийной машины, уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Новосибирский авиазавод им. Чкалова работает над созданием еще трех тяжелых беспилотников «Охотник». Все три аппарата планируется подключить к летным испытаниям в 2022 и 2023 годах.