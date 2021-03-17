Эллиот Пейдж мечтал сменить пол с девяти лет, но скрывал это ради актерской карьеры

Лос-Анджелес, 17 марта. Голливудский актер Эллиот Пейдж, который недавно прошел гендерную операцию, рассказал, что чувствовал себя парнем с девяти лет, но скрывал это, чтобы не испортить карьеру.

Звезда франшизы «Люди Икс» в декабре 2020 года объявила, что является трансгендером. Эллен Пейдж попросила называть ее Эллиотом и прошла через операцию по смене пола. Об этом сообщает Mirror.

Теперь актер снялся в фотосессии для журнала Time и дал большое интервью изданию. На своей странице в Instagram 16 марта он поделился фотографией обложки, на которой у него короткая мужская прическа, он одет в серую толстовку, синие джинсы и кроссовки.

«С глубоким уважением к тем, кто был до меня, с благодарностью к тем, кто поддерживал меня, и большой заботой о поколении транс-молодежи, которую мы все должны защищать. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и осуждайте анти-транс-законодательство, ненависть и дискриминацию во всех ее формах», — подписал Эллиот свой пост.

В интервью журналу TIME Эллиот рассказал, что перенес тяжелую операцию, а также размышлял о своей гендерной идентичности. Он описал, как он чувствовал себя, когда должен был пойти на компромисс в отношении своей гендерной идентичности, чтобы преуспеть в актерской карьере. Размышляя о своем детстве, Эллиот вспомнил себя в девятилетнем возрасте, и что он чувствовал, когда его коротко подстригли.

«Я чувствовал себя мальчишкой. Я хотел быть мальчиком. Я бы спросила маму, смогу ли я когда-нибудь стать такой», — рассказывает Пейдж.

Однако когда дело дошло до получения главной актерской роли в возрасте 10 лет, ему пришлось отрастить волосы, чтобы выглядеть более женственно.

«Конечно, я должен был выглядеть определенным образом. Я просто никогда не узнавал себя. Долгое время я не мог даже взглянуть на свою фотографию», — говорит он.

Актер подробно рассказывает, как эти проблемы привели к депрессии, тревоге и паническим атакам. Пейдж публично выступил как гей в 2014 году, но только во время пандемии он решил рассказать, что является трансгендером.

«Я наконец-то смог принять то, что я трансгендер, и позволить себе полностью стать тем, кто я есть», — подытожил Эллиот.

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